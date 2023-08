Virgínia Fonseca é processada por suposta amante de Zé Felipe: 'É cada uma que parece duas'

A influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou nos stories do Instagram neste sábado (5) uma notificação de processo por supostas ameaças de morte feitas por ela. No processo, uma mulher identificada como Samantha afirma ter recebido ameaças de morte da influencer devido a um caso amoroso dela com o cantor Zé Felipe, com quem Virgínia é casada.

Virgínia se disse chocada com a notificação e afirmou sequer conhecer a mulher. Ela compartilhou o Termo Circunstanciado que recebeu com os seguidores.

"Virginia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, mantivemos relacionamento desde 2019. Ela ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na Internet, caso o contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria, me ameaçou a fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele. Tentou me agredir em frente a minha casa", disse a suposta vítima.

A mulher não apresentou nenhuma prova concreta à Justiça além do testemunho. De acordo com o documento, uma audiência preliminar está agendada para o próximo dia 2 outubro, na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

"Estava fazendo minha massagem maravilhosa quando abro essa mensagem. Bicho, é cada uma que parece duas. Não é possível!", comentou Virginia sobre o caso.