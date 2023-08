Claudio Heinrich teve ‘alucinação de fome’ durante gravações do 'No Limite'

Claudio Heinrich contou em entrevista que teve "alucinação de fome” durante sua participação no programa “No Limite”. Ele foi o eliminado de quinta-feira (3), mas ganhou uma chance de voltar ao reality com a repescagem.

“Teve um dia que tive alucinação de fome. Vi o teto da cabana e os lampiões se mexendo à noite. Depois vi nossa canoa indo e voltando no rio, mesmo com a água parada, sem vento, sem nada. Neste momento, pensei: ‘caramba, o que eu estou fazendo aqui’”, disse Claudio, em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, do Globo.

Conhecido do público pela carreira de ator, ele atualmente trabalha como professor de jiu-jítsu, e espera que o programa abra as portas novamente para a carreira artística.

“Quem não é visto, não é lembrado. O ‘No Limite’ permitiu que eu reaparecesse na mídia. Vou aproveitar essa evidência que o programa me deu para reativar as novelas também. Eu adoro fazer novelas, gosto do formato e da rotina do dia a dia de gravação”, explicou.

Apesar de o dinheiro ter sido uma motivação extra para participar do reality, Claudio ainda relatou que tem uma situação estável com a família. Ele é casado com a produtora Claudia Colpo, e tem um filho de sete anos.

“Graças a Deus, eu sempre escutei meu pai, que dizia para economizar e guardar dinheiro. Investi em imóveis e consegui capitalizar uma quantia boa de dinheiro. Não sou milionário, mas tenho uma vida de milionário, porque o meu custo de vida não é muito alto”.