Van da banda CPM 22 é roubada no Rio de Janeiro e grupo cancela apresentação

Uma van que levava os membros da banda CPM 22 para um show foi roubada na noite deste sábado (30), no Rio de Janeiro. A apresentação precisou ser cancelada.

Dois membros do grupo estavam no veículo no momento do ocorrido, conforme reportado pelo g1. A van estava na Linha Amarela, em direção ao bairro Barra da Tijuca.

Os artistas conseguiram sair do veículo antes que os suspeitos levassem a van.

Veja também Zoeira Apresentador Marcelo Cosme se casa com cardiologista Frankel Brandão: 'Maridos e cúmplices' Zoeira Eliezer diz que filho Ravi, internado na UTI, tem doença rara e grave, mas que apresenta melhora Zoeira Luciano Huck publica homenagem no aniversário de 51 anos de Angélica: 'Superando tudo'

Fernando Badauí, vocalista do grupo, tranquilizou os fãs nas redes sociais. "Obrigado pela preocupação. Está todo mundo seguro", disse.

A banda também se pronunciou em seu perfil oficial e lamentou o cancelamento do show. "Galera, está tudo bem com a gente. Infelizmente, assaltaram a van que nos levava para o show 'Rock Na Ilha' hoje, no Rio de Janeiro, e não tinha como rolar. Mas fiquem tranquilos, estamos todos bem".