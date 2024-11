Apresentador Marcelo Cosme se casa com cardiologista Frankel Brandão: 'Maridos e cúmplices'

Marcelo Cosme, jornalista e âncora da GloboNews, casou-se com o médico cardiologista Frankel Brandão. O casal oficializou a união em um cartório no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (29)

Para celebrar o casamento civil, Marcelo e Frankel reuniram familiares e amigos, como as madrinhas, as jornalistas Leilane Neubarth e Luiza Zveiter, e de Dona Déa, mãe do ator Paulo Gustavo.

Nas redes sociais, o casal compartilhou com os seguidores registros do momento especial. "O dia do sim! Somos maridos, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida", diz legenda da publicação no Instagram.

Veja vídeo do casamento de Marcelo Cosme e Frankel Brandão

Marcelo Cosme e Frankel Brandão estão juntos há cinco anos. Na última semana, eles celebraram juntos o aniversário de relacionamento. "E de repente, 5 anos juntos! Em poucas fotos, vários momentos… Amor, amar, amigos, amantes, amém, axé!", escreveu o apresentador da GloboNews.

O casal assumiu publicamente o namoro apenas no início de 2021.