Vai ter Supercine hoje? Veja o que vai passar na programação da TV Globo neste domingo (9)

Neste domingo (9), não haverá exibição do "Supercine" da madrugada após o programa "Altas Horas". Ao invés do filme, será exibido "Faixa Combate: Jungle Fight", a partir de 01h25.

Logo depois, o público pode acompanhar o "Nosso Arraiá - São João de Maracanaú", com música, dança e tradição cearense.

Jungle Fight

O Jungle Fight Championship é uma organização de Artes Marciais Mistas do Brasil. No sábado, ocorre a Jungle Fight 127 São Paulo, realizada no Ginásio Mauro Pinheiro, em Ibirapuera, na capital paulista.

A luta tem início às 19h da noite, mas só será transmitida na madrugada de domingo (9), na TV Globo.