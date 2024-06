Influencer cearense Cremosinho lamenta morte de sósia e rebate fake news: 'Não morri'

O influenciador cearense Cremosinho fez uma publicação nas redes sociais, na quarta-feira (5), afirmando que estava vivo. A declaração foi feita para acalmar os seguidores e combater a fake news da suposta morte dele após ser noticiado o falecimento do sósia dele. Pela similaridade dos dois, algumas pessoas pensaram que ele que havia morrido.

"Gente, eu tô vivo, não entendam errado. Peço que Ele me proteja da maldade e inveja alheia. Meus sentimentos a família do Luciano", escreveu.

O sósia dele, Luciano Araújo da Silva, de 22 anos, era conhecido como "Cremosinho de Maceió" e trabalhava como pedreiro. Conforme o g1, a Polícia Civil de Alagoas está investigando o assassinato do jovem, morto a tiros no último domingo (2), no bairro Benedito Bentes, em Alagoas. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por dívida trabalhista.

"Há a informação de que seria por causa de uma causa trabalhista, mas isso ainda está sendo apurado. É uma das linhas de investigação, vamos averiguar se tem procedência. O Cremosinho não tinha passagem pela polícia", afirmou a delegada Tacyane Ribeiro, responsável pela ocorrência.

O "Cremosinho de Maceió" era conhecido nas redes sociais por vídeos divertidos, com coreografias e imitações no ambiente de trabalho.