Último dia do Rock in Rio tem Ney Matogrosso, Mariah Carey e Shawn Mendes; confira a programação

A programação do Rock in Rio 2024 chega ao fim neste domingo (22). A noite será marcada de nostalgia e pop romântico. O principal nome do fechamento da festa é o do canadense Shawn Mendes — dono do hit "Treat you Better". Outra atração de peso é a cantora Mariah Carey.

Quem também participa do evento são os cantores Ne-Yo e Akon, que se apresentarão no Palco Mundo com vários hits que foram sucessos nos anos 2000.

Da música brasileira, os destaques são os shows de Luísa Sonza, Ney Matogrosso, Olodumbaiana e uma homenagem a Alcione.

Veja o line-up do Rock in Rio:

22 de setembro (domingo)

Palco Mundo

16h40 - Luísa Sonza

19h - Ne-Yo

21h20 - Akon

0h - Shawn Mendes



Palco Sunset

15h30 - Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione

17h50 - Olodumbaiana

20h10 - Ney Matogrosso

22h45 - Mariah Carey



Palco New Dance Order

22h - Dubdogz

23h30 - Jetlag

1h - Bhaskar

2h30 - Kaskade



Palco Espaço Favela

16h - Luiz Otávio

19h - Livinho

21h - Belo



Palco Global Village

15h30 - Lia de Itamaracá

17h30 - Almério e Martins

19h15 - Angélique Kidjo



Palco Supernova

15h - LZ da França

17h - Gabriel Froede

18h30 - Zaynara

20h30 - DJ Topo

Dados do evento

Desde a primeira edição, o Rock in Rio já gerou mais de 265 mil empregos diretos e indiretos e, apenas na última, em 2022, um impacto econômico de mais de 2 bilhões na cidade do Rio de Janeiro.

Na edição passada, o Rock in Rio foi considerado patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. Pelas Cidades do Rock, desde 1985, já passaram mais de 11,5 milhões de visitantes, que assistiram a mais de 3.816 artistas em 134 dias de magia.

Dentre os números gigantes do festival, mais de 64 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais apenas em 2022 e mais de 12 milhões de fãs online.