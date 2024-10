'The Masked Singer Brasil' terá personagens de novelas em homenagem aos 60 anos da TV Globo

Em homenagem aos 60 anos da TV Globo, a 5ª edição do reality show The Masked Singer Brasil terá grandes personagens da teledramaturgia brasileira, trilhas sonoras de sucesso das novelas e outras celebrações. A novidade foi anunciada pela emissora nessa quarta-feira (16), durante o Upfront, evento que apresentou as grandes apostas da grade de programação para 2025. O programa irá ao ar em janeiro.

Além da estreia de Eliana, escolhida como nova apresentadora do programa substituindo Ivete Sangalo, há reformulações no reality. Integrarão o júri nesta edição o ator Tony Ramos e o cantor Belo, além de Tatá Werneck, que exerceu a função na segunda temporada, e Sabrina Sato, jurada desde a terceira temporada.

Apresentando os bastidores do programa, Kenya Sade segue entrevistando os fantasiados fora do palco e investigando quem são as personalidades mascaradas a partir da interação com a plateia.

Legenda: A Globo já revelou oito fantasias que estarão nesta temporada Foto: Divulgação/Globo/Bob Paulino

Eliana comemorou o retorno aos domingos na televisão brasileira, acompanhada de grandes nomes da emissora.



“É uma alegria enorme para mim, comemorar 20 anos aos domingos com essa estreia no ‘Masked’, esse reality tão amado pelas famílias, neste ambiente musical no qual eu estive por tantos anos. E viver essa experiência com esse lado lúdico das novelas, tendo Tony Ramos ao meu lado, é uma emoção muito grande. Minha vontade é de estender o tapete vermelho toda vez que ele entrar em cena. E ainda estarei com as maravilhosas Sabrina Sato e Tatá Werneck, e com Belo. Por trás das máscaras, aguardem, porque vai ter muita gente bacana!”, celebrou.



Já Tony Ramos comentou sobre a emoção de estrear em um reality que irá homenagear personagens que marcaram as novelas da Globo, um universo já bastante conhecido por ele.

"Vou ser um jurado em um contexto absolutamente agradável, que é homenagear a dramaturgia nos 60 anos da TV Globo. Eu sou um veterano nesse negócio chamado novela e fiquei muito feliz pelo convite, algo totalmente novo para mim. Acho interessante relembrar grandes personagens, divertido o momento de adivinhação de quem está por trás das máscaras. É a mesma ansiedade de começar uma novela", afirmou o ator.

Nova temporada

A 5ª edição do 'The Masked Singer Brasil' tem estreia marcada para janeiro de 2025. O programa dará início à comemoração dos 60 anos da TV Globo e, desta vez, todas as fantasias remeterão às novelas, revisitando parte da cultura e memória brasileira por meio de personagens icônicos que marcaram e marcam inúmeras gerações.

O reality terá ainda apresentações embaladas por trilhas de novelas que foram destaques no canal ao longo destas seis décadas.

Fantasias

A emissora já revelou oito fantasias que estarão nesta temporada: Nazaré Tedesco, de ‘Senhora do Destino’; Sol, de ‘Vai na Fé’; Foguinho, de ‘Cobras e Lagartos’; Odete Roitman, de ‘Vale Tudo’; Carminha, de ‘Avenida Brasil’; Tieta, de novela homônima; e Ruth e Raquel, de ‘Mulheres de Areia’.