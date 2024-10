Tony Ramos será jurado de nova temporada do The Masked Singer Brasil

O ator Tony Ramos irá atuar pela primeira vez como jurado fixo do programa The Masked Singer Brasil, cuja nova temporada estreia em janeiro de 2025, sob o comando da apresentadora Eliana. As informações são do colunista Gabriel Vaquer.

Segundo o colunista, o nome de Tony será anunciado pela Globo oficialmente em um evento que acontecerá nesta quarta-feira (16), em São Paulo, para o mercado publicitário. José Loreto não participará mais do programa dominical. O nome dos outros três jurados é mantido em sigilo.

The Masked Singer Brasil estreia em 12 de janeiro de 2025 e contará com 12 episódios. A atração será em homenagem aos 60 anos da Globo, com fantasias que remetam a novelas de sucesso da emissora.

Recentemente, foi divulgado que Tony Ramos renovou o contrato com a Globo por mais três anos. Com isso, ele ficará na emissora pelo menos até 2027.