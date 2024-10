Viúva de Cid Moreira desabafa sobre saudade: 'Suportando a dor'

A jornalista Fátima Sampaio, que foi casada por 23 anos com Cid Moreira, usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para desabafar sobre a saudade que está sentindo do marido. Ela publicou uma foto ao lado do apresentador e escreveu na legenda: “Suportando a dor, só Deus sabe como”. Cid Moreira morreu no último dia 3, aos 97 anos.

Nos comentários, a viúva recebeu mensagens de carinho de seguidores e famosos. “Força, Fátima. Um forte abraço para você”, escreveu Patrícia Poeta. “Você foi uma benção na vida do querido Cid, cuidou dele em todos os momentos. Agora, Deus cuida de você, Fátima”, publicou uma seguidora. “Que Deus te dê muita força. A dor ameniza, mas a saudade é pra sempre”, disse outra pessoa.

Cid Moreira faleceu de insuficiência renal crônica. Ele estava internado em um hospital em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Fátima é a única herdeira do jornalista, que deixou todos os bens para a mulher. O ex-âncora do "Jornal Nacional" passou os últimos anos de vida brigado com dois dos filhos. Rodrigo e Roger Moreira chegaram a entrar na Justiça para que a mulher fosse investigada por, segundo eles, extinguir o patrimônio do pai. Conforme o portal Uol, eles alegavam que Fátima teria se apoderado dos bens de forma "ilegal e abusiva", aproveitando-se da "senilidade, idade e doença de Cid".