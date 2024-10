Victoria's Secret Fashion Show 2024 será transmitido ao vivo; veja horário e como assistir

O desfile Victoria's Secret Fashion Show fará o tão aguardando retorno nesta terça-feira (15) após 5 anos de hiato. A modelo cearense Valentina Sampaio foi a primeira brasileira a ser confirmada no evento, assim como as clássicas modelos da marca: Adriana Lima, Candice Swanepoel e Gigi Hadid. Tudo será exibido ao vivo, diretamente de Nova York, nos Estados Unidos.

Três atrações musicais estarão presentes para animar o icônico desfile de moda. Cher, por exemplo, foi a primeira a ser anunciada e falou sobre o convite: "É um mundo de mulheres, então é compreensível que você não possa ter um desfile de moda sem a própria mãe da moda — Cher!", disse.

As cantoras Tyla e Lisa, esta última integrante do grupo Blackpink, foram anunciadas como outras atrações do evento.

O desfile será transmitido pela página da Victoria's Secret nas plataformas TikTok, Instagram e YouTube a partir das 20h (horário de Brasília).

Cearense Valentina Sampaio

A cearense Valentina Sampaio, de 26 anos, foi a primeira brasileira a ser confirmada no desfile da marca em 2024. O anúncio foi feito no dia 8 de outubro e comemorado por ela nas redes sociais.

Valentina nasceu em um vilarejo de pescadores na cidade de Aquiraz e se tornando nome importante na moda junto de marcas famosas como Armani e Balmain.

O primeiro contrato de Valentina com a Victoria's Secret foi fechado em 2019, ocasião em que atuou ao lado de nomes marcantes do mundo da moda, como Naomi Campbell e Adriana Lima.

Volta de Adriana Lima

A brasileira Adriana Lima, conhecida por ser uma das modelos clássicas do show da marca, ganhou vídeo especial de anúncio do retorno. Nos comentários deixados no Instagram, o público vibrou com a volta, assim como muitos lembraram o legado deixado por ela.

No vídeo do anúncio, a modelo surge em um vídeo entrando em um táxi de Nova York. Ao ser questionada para onde está indo, Adriana cita: "Para casa. Estou indo para casa".

Adriana fez parte da primeira geração das modelos da marca e fez a última apresentação em 2018.