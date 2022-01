'The Masked Singer Brasil' terá participação de Tatá Werneck e Priscilla Alcantara em nova temporada

A Globo revelou, nesta quarta-feira (5), dois novos nomes para a próxima temporada do The Masked Singer Brasil. O talent show musical, cuja estreia está prevista para o dia 23 de janeiro, terá participação da humorista Tatá Werneck e da cantora Priscilla Alcantara, vencedora da primeira temporada do programa.

Tatá Werneck substituirá a cantora Simone, da dupla com Simaria, no painel de jurados, com os atores Taís Araújo e Rodrigo Lombardi, além do humorista Eduardo Sterblitch.

"Eu assisti a primeira temporada inteira, amei muito assistir! É um programa que reúne a família, tem alegria, mistério e emoção. Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu sou muito fã do programa", comentou Tatá, que já ansiava por uma participação havia algum tempo. "Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou".

Já Priscilla Alcantara volta à atração como apresentadora de bastidores. No lugar da ex-BBB Camilla de Lucas, a campeã da primeira temporada promete mostrar os segredos dos participantes mascarados da nova edição.

"Ter vencido a primeira temporada do 'The Masked Singer Brasil' já tinha sido incrível e eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar a TV como apresentadora", afirmou Priscilla, definindo o convite como "uma surpresa e tanto".

"Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida", continuou a cantora, que revelou, em vídeo no Instagram, ter recebido o convite no dia da final da temporada de estreia do programa.

O que é o The Masked Singer Brasil

O "The Masked Singer Brasil" é um programa no formato show de talentos baseado em formato sul-coreano, também reproduzido em outros países.

No Brasil, a atração se tornou um sucesso publicitário — todas as cotas de patrocínio, de valores milionários, foram vendidas com antecipação.

O projeto é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, com supervisão artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn