Ivete Sangalo pode se tornar a apresentadora mais bem paga da Globo; veja o salário

A cantora Ivete Sangalo deve se tornar a apresentadora mais bem paga da TV Globo em 2022. Isso porque a baiana já acertou um salário milionário para comandar a segunda temporada do 'The Masked Singer Brasil'. As informações são do Observatório da TV.

Segundo o portal, ela receberá R$ 1,5 milhão da emissora para apresentar o programa, sem contar os possíveis ganhos com publicidade.

Com o acréscimo dos merchandisings, a expectativa é que o salário de Ivete chegue a R$ 3 milhões, o maior entre todas as estrelas da emissora.

'The Masked Singer Brasil'

O programa global no formato de talent show se tornou um sucesso no mercado publicitário brasileiro e todas as suas cotas de patrocínio, que passa da casa dos milhões, foram vendidas com bastante antecedência.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn