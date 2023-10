Telespectadores de 'A Fazenda' mandam carro de som para o reality e sinal é cortado

Um áudio, reproduzido por um carro de som, movimentou os participantes da “Fazenda 15”. Na manhã desta terça-feira (31), os fazendeiros, que estão confinados no reality, conseguiram escutar algumas revelações de como está a situação fora da casa, como o cancelamento de Jenny Miranda.

“Atenção! Jenny, cancelada. Kally, cuidado com o paiol. Rachel (Sheherazade) campeã”, dizia o áudio.

Imagens de dentro do reality mostraram o momento em que o carro de som passava a mensagem aos participantes. Lucas Souza, que estava cuidando dos animais, ouviu os alertas. Porém, antes que ele pudesse reagir, as câmeras da transmissão foram retiradas do ar.

REPERCUSSÃO DO ÁUDIO

Enquanto conversavam, Henrique, em conversa com Márcia Fú, revelou que viu Jenny chorando na despensa da casa. “Por isso que eu vi a Jenny chorando”, disse o peão.

Outros peões, no decorrer do dia, também constataram a tristeza da peoa. “Está na m*rda”, apontou Márcia. “Tadinha, está toda triste”, pontuou Lily. Desde que o PlayPlus voltou a funcionar, nenhuma das câmeras mostrou Jenny.