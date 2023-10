Ex-BBB Marcos Harter passa por transplante de rim e agradece doadora

O ex-BBB e médico Marcos Harter, que participou do Big Brother 17, revelou no Instagram que passou por um transplante de rim. Ele, inclusive, publicou uma imagem em que aparece emocionado, abraçado com a doadora do órgão. A mulher é uma paciente de Marcos, que virou amiga do ex-BBB.

“Recebi o órgão de uma paciente que virou minha amiga e agora é minha irmã”, iniciou ele.

“O reencontro pós-transplante. 'Amar ao próximo' está na bíblia, mas é para poucos. Eu andei nas trevas e você me oportunizou a vida nova. Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante. Eu senti a verdadeira gratidão! Gratidão eterna a você, minha nova irmã. Vou cuidar de você até o fim”, acrescentou.

Veja também

Conforme o Uol, Marcos descobriu há alguns meses problemas renais crônicos. Ele continuou trabalhando, fez tratamento e optou por manter a discrição sobre a doença.

Após o transplante, o médico voltará ao trabalho em sua clínica, em Sorriso, cidade no Mato Grosso.