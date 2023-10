Equipe de Márcia Fu diz que ex-atleta leva vida simples e rebate comentários maldosos

Desde que começou a participação em "A Fazenda 15", Márcia Fu despertou a curiosidade de seus adversários sobre sua situação financeira. Muito se especulou sobre a ex-atleta ter comprado um gato de R$ 7 mil e ainda ter contratado um motorista particular para levar uma vida confortável. As informações, no entanto, segundo a assessoria da ex-jogadora de vôlei, não são verdadeiras. Ao site "Notícias da TV", os representantes da morena enfatizaram, nesta segunda-feira (30), que ela leva uma vida simples fora do reality.

O animal mencionado por Cariúcha durante uma conversa com outros peões, na verdade, foi adotado pela ex-jogadora após ser encontrado abandonado dentro de um bueiro. "Ela não é rica. Quando Xaninho chegou na casa dela, ele pesava um pouco mais de 1kg, hoje, saudável e com um lar, ele pesa 7kg", disse a equipe da participante. A protetora de animais Kátia Franco também falou sobre a história nas redes sociais, reafirmando que o bichano foi adotado.

A assessoria da ex-atleta também explicou o boato de que Márcia teria contratado um motorista particular. A peoa, na verdade, procurou um profissional para cuidar da locomoção de seu filho, Gabriel, de 11 anos, enquanto ela estiver confinada. O pagamento está sendo feito com o cachê do programa.

Suposta verba ilegal

Outro ponto mencionado recentemente foi o de que Márcia teria recebido dinheiro de políticos na última eleição. Antes de ser eliminada de "A Fazenda 15" na noite de 26 de outubro, Kamila Simioni desenterrou o passado da concorrente. A influenciadora digital afirmou que a ex-jogadora de vôlei recebeu R$ 1 milhão de políticos nas eleições de 2022.

Durante uma conversa com Lily Nobre, Jenny Miranda e Radamés Furlan na quarta-feira (25), a influencer afirmou que a ex-atleta está se fazendo de coitada, mas que recebeu uma grande quantia de dinheiro de políticos. "Na última campanha política, depositaram R$ 1 milhão na conta da Márcia Fu. 'Eu tenho motorista, tenho carro, tem isso, tem aquilo'", ironizou.

A ex-atleta, de fato, recebeu o valor, mas a quantia veio por meio do Fundo Partidário como apoio à candidatura da peoa, que tentou o cargo de deputada estadual de Minas Gerais. "O valor de R$ 1.003.110,30 foi adquirido para o fundo partidário, quando Márcia Fu esteve candidata. A verba do fundo partidário é obrigada a ser gasta na campanha política. Márcia prestou todas as contas. Ela não chegou a se eleger para o cargo", descreveu a assessoria, em sua defesa.

Segundo a equipe de divulgação de Márcia, adversários estão usando questões envolvendo a condição financeira dela para prejudicá-la no jogo, o que não condiz com a realidade que ela vive.