Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (4)

Na Tela Quente desta segunda-feira (4), a TV Globo exibe o filme "Alerta Vermelho", uma produção sul-coreana de ação, produzida em 2019. O filme vai ao ar logo após a novela "Pantanal", às 22h35.

Sinopse de "Alerta Vermelho"

Estagnado desde 1903, um vulcão entra em erupção na montanha Baekdu, na fronteira entre a China e a Coreia do Norte, deixando a população em pânico. Ao mesmo tempo, o geólogo Robert Kang (Ma Dong-soo) prevê ainda mais erupções que poderão destruir a península coreana. Então, equipes de profissionais da Coreia do Sul e do Norte se unem para evitar uma catástrofe.

QUE HORAS COMEÇA A TELA QUENTE HOJE, SEGUNDA (4)?

A Tela Quente começa às 22h35, horário de Brasília, na TV Globo.

Assista ao trailer

Ficha técnica

Título Original: Ashfall

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2019

Diretor: Byung-Seo Kim; Hae-Jun Lee

Elenco: Jung-Woo Ha, Lee Byung-Hun, Hye-Jin Jeon, Bae Suzy

Classe: Ação/catástrofe