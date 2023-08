Sidney Sampaio volta a trabalhar usando bota ortopédica após 20 dias de acidente

Sidney Sampaio, 43, voltou ao trabalho 20 dias após cair do quarto de um hotel, em Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro, no início de agosto. Junto a outros atores, o ator participou de uma leitura de texto, na casa do diretor Alexandre Avancine, nesta quinta-feira (24).

As informações são do jornal Extra. Sidney segue utilizando bota ortopédica. Além do ator, estavam presentes Tammy Di Calafiori, Luciano Quirino, Marcos Breda e Bruno Ahmed, entre outros.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Sidney revelou ter misturado álcool com médios para dormir.

"Tomei uma dose de vodca num bistrô que tem ao lado da minha casa. Fui para casa, tenso, com a minha estreia. Não consegui dormir. A minha irmã, que tem receitas desses medicamentos, acabou me dando um remédio que ela está usando para eu dormir. Não dormi e acabei tomando um outro remédio", revelou.

Com o acidente, Sidney fraturou os calcanhares, o dedo e a coluna. " Graças a Deus não é nada cirúrgica nem que vai me deixar uma sequela", disse.

Entenda o caso

Antes de cair da primeira janela de um quarto de hotel no Rio de Janeiro, o ator Sidney Sampaio havia tomado remédios para insônia e um copo de vodka. O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia de Polícia, de Ipanema. Uma perícia foi feita no local da queda.

Sidney quebrou móveis e objetos na acomodação antes de cair. A assessoria do ator afirmou que a equipe jurídica dele já está responsável por lidar com os prejuízos causados ao hotel.

Segundo testemunhas, o ator teria começado a quebrar o quarto em que estava acomodado por volta das 4h da manhã, no início de agosto.

Sidney ensaiava com a atriz Claudia Mello para estrear a peça "Separados sob o mesmo teto", neste sábado (12). Contudo, espetáculo foi adiado.