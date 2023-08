Motorista que atropelou maquiador Ricardo Tavares prestou socorro ao maquiador

O motorista que atropelou o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, que ficou dois dias desaparecido no Rio de Janeiro, afirmou que acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A informação foi divulgada pelo portal g1.

Maquiador de celebridades como Danni Susuki, Fernanda Paes Leme e Giovanna Lancellotti, Ricardo foi encontrado nesta quinta-feira (24), internado no Hospital Alberto Torres, de São Gonçalo.

Familiares e amigos o procuravam desde terça-feira (22), quando ele saiu para trabalhar e foi atropelado. O caso é investigado no 74º Distrito Policial do RJ.

Em depoimento à polícia, o motorista disse que foi surpreendido com o maquiador, que teria pulado uma mureta de divisória da via e surgido na frente do carro. Ricardo tentou desviar do veículo, mas acabou atingido, segundo o condutor.

O Hospital Alberto Torres informou que Ricardo foi intubado em estado grave. Ele teve lesões na coluna cervical e na cabeça.

Carro de Ricardo foi encontrado

O carro de Ricardo foi encontrado em São Gonçalo, na tarde desta sexta-feira (25), perto do lugar de onde ele foi atropelado. O veículo passará por perícia, que pode ajudar a polícia a entender o que aconteceu com o maquiador.

A atriz Danni Susuki, responsável pela campanha para encontrar Ricardo, afirmou que o amigo está com 'edema cerebral'.

"Aguardamos um milagre! Só peço a Deus que traga Ricardin de volta para mim! Por favor, rezem, essa é a hora da oração e luz", pediu a artista.

Ricardo saiu de casa na terça-feira para fazer um trabalho em Itaboraí. Ele iria fazer a maquiagem da atriz Letícia Spiller, mas não chegou ao local.