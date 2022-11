Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 8

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (8/11), exibe o filme “De Repente 30” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15h20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "De Repente 30"

Em 1987, maltratada pelos colegas na sua festa de 13 anos, garota sonha em ser adulta e acorda em 2004, com 30 anos, como uma poderosa editora de revista de moda em Nova York. Contudo, logo se decepciona com o tipo de mulher que se tornou e tenta recuperar o amor de seu ex-vizinho de adolescência, que está para casar com outra.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "De Repente 30"

Título Original: 13 Going on 30

13 Going on 30 Elenco: Jennifer Garner; Mark Ruffalo; Judy Greer; Andy Serkis; Kathy Baker; Samuel Ball

Jennifer Garner; Mark Ruffalo; Judy Greer; Andy Serkis; Kathy Baker; Samuel Ball Dubladores: Jenna Rink: Priscila Amorim / Matt: Christiano Torreão / Lucy: Marisa Leal / Richard: Júlio Chaves / Bev Rink: Claudia Martins / Wayne Rink: Jorge Barcellos

Jenna Rink: Priscila Amorim / Matt: Christiano Torreão / Lucy: Marisa Leal / Richard: Júlio Chaves / Bev Rink: Claudia Martins / Wayne Rink: Jorge Barcellos Direção: Gary Winick

Gary Winick Nacionalidade: Americana