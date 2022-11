Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 10

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (10/11), exibe o filme “Depois Da Terra” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Depois Da Terra"

Cypher embarca em uma viagem espacial ao lado do filho, Kitai, mas uma chuva de asteroides os obriga a pousar na Terra, que há 1.000 anos não é habitada por humanos. Com Cypher gravemente ferido, Kitai enfrenta grandes perigos na busca do sinalizador, o único que pode ajudá-los a voltar para casa.

Veja trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "Depois Da Terra"