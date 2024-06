Saiba qual o ritmo da Dança dos Famosos deste domingo (23)

Para animar a pista da Dança dos Famosos, o ritmo escolhido para este domingo (23) foi o flamenco. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do Domingão com Huck no Instagram, na quarta-feira (19).

Na publicação, eles já deram um gostinho do que o público pode esperar, mostrando os primeiros passos de dança do ator Amaury Lorenzo com a dançarina Camila Lobo.

QUE HORAS COMEÇA A DANÇA DOS FAMOSOS HOJE, DOMINGO (23)?

A Dança dos Famosos é um quadro de competição que ocorre no programa Domingão com Huck. A atração vai ao ar a partir de 14h30, na TV Globo, e logo após o futebol, às 18h10.