Zeca Camargo anuncia saída da Band após quatro anos

Após quatro anos trabalhando na Band, o apresentador Zeca Camargo não teve seu contrato renovado pela emissora. Ele deixa o comando do Melhor da Noite, programa em horário nobre que substituiu o Faustão na Band no ano passado.

Veja também Zoeira Linn da Quebrada tranquiliza fãs sobre internação em clínica: 'Cuidar do meu espírito' Zoeira Ex de Ana Hickmann cita 'violência contra homens' em campanha a pré-candidato a vereador

O apresentador publicou um vídeo no Instagram logo após saber que não continuaria no programa, e deixou seus agradecimentos à emissora.

“Acabo de saber que eu não vou seguir no programa. Queria agradecer toda essa equipe incrível do Melhor da Noite, à generosidade da Bandeirantes, à Glenda e a vocês, sobretudo, que me acompanharam esse tempo todo, sempre com alegria, inspiração e renovação”, disse.

Ainda no vídeo, Zeca disse que já tem outros projetos em mente.

“Agora, vamos para outros rumos, em frente, sempre inventando, sempre tendo outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo, e a nossa vontade de fazer diferença na vida dos outros também”, disse.

A apresentadora Glenda Kozlowski, dupla de Zeca no Melhor da Noite, escreveu nos comentários do vídeo que trabalhar ao lado do jornalista foi uma grande e "maravilhosa surpresa".

"Zeca vc foi uma grande e maravilhosa surpresa! Como eu aprendi ao seu lado!!! Um cara inquieto, atento, uma fábrica de pautas, boas ideias!!! As pessoas me param na rua e dizem o quanto gostam de você, o quanto você é divertido! Pra mim, só tenho gratidão no coração e a honra de poder dizer que criamos um programa do zero, ao lado dessa equipe espetacular do Melhor da Noite, e seguramos firmes o rojão!!", escreveu ela.

Na Band, o jornalista esteve à frente de programas como 1001 Perguntas, Band Folia, Zeca pelo Brasil, Ban Verão e Música na Band. Em 2020, Zeca anunciou a saída da Globo após 24 anos e no mesmo ano foi contratado pela Band.