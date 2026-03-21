Saiba como deve ser dividida a herança milionária de Chuck Norris

Chuck Norris morreu aos 86 anos, na manhã da última quinta-feira (19), no Havaí. Segundo a família, o ator partiu de forma tranquila, enquanto dormia, ao lado da esposa, Gena O’Kelley, e de familiares.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, o artista acumulou uma fortuna estimada em cerca de US$ 70 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 350 milhões a R$ 370 milhões. O patrimônio foi construído com trabalhos no cinema, na televisão, em livros e também em projetos ligados às artes marciais.

Conhecido por papéis marcantes em produções de ação, Norris estrelou cerca de 50 títulos, incluindo “Força Delta”, a franquia “Desaparecido em Combate” e a série “Walker, Texas Ranger”, que fez sucesso nos anos 1990.

Antes da fama em Hollywood, ele já tinha destaque no karatê, o que contribuiu para sua imagem e abriu portas na indústria do entretenimento. Essa trajetória também rendeu oportunidades em negócios paralelos.

Fortuna com esposa e filhos

Até o momento, não há detalhes públicos sobre um testamento ou divisão oficial da herança. A expectativa é que os bens sejam destinados à esposa e aos cinco filhos: Mike, Eric, Dina, Dakota e Danilee.

Nos últimos anos, o ator levava uma vida mais reservada, com base em um rancho no Texas, e fazia apenas participações esporádicas nas telas.