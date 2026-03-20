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Quem foi Chuck Norris, ídolo do cinema que faleceu aos 86 anos

Relembre os principais trabalhos do ator nas telonas.

Escrito por
Diário do Nordeste, AFP producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:26)
Zoeira
foto do ator Chuck Norris em evento de divulgação de filme.
Legenda: Chuck Norris conquistou fãs do mundo todo a partir do filme "O Voo do Dragão", de 1972, estrelado por Bruce Lee.
Foto: Pierre Verdy/AFP.

O ator Chuck Norris, ídolo do cinema de ação e lenda das artes marciais, morreu aos 86 anos nesta sexta-feira (20). Segundo o comunicado divulgado pela família, ele esteve acompanhado pelos parentes e estava em paz.

"Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração de nossa família", diz o texto compartilhado pelos familiares.

Norris, um ícone das artes marciais, famoso por estrelar filmes de ação de grande bilheteria na década de 1980, completou 86 anos no dia 10 de março e marcou a data com publicações nas redes sociais.

"Eu não envelheço. Eu subo de nível. Nada como um pouco de ação divertida em um dia ensolarado para fazer você se sentir jovem", afirmou ele, à época.

Chuck Norris ficou conhecido e conquistou fãs do mundo todo a partir do filme "O Voo do Dragão", de 1972, estrelado por Bruce Lee. Relembre a seguir os principais trabalhos do ator ao longo da carreira no cinema. 

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Por meio do Tang Soo Do, uma arte marcial coreana baseada no karatê, Norris venceu muitas disputas no tatame. A luta com o astro Bruce Lee no clássico filme de kung fu de 1972, "O Voo do Dragão" (1972), ajudou a consolidar Norris como uma figura importante no cinema e na televisão.

Antes disso, ainda em 1967, ele levou o título de campeão de karatê dos Estados Unidos e se tornou o instrutor preferido de celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley e Donny Osmond.

Fez amizade com Bruce Lee e estreou como ator com uma participação especial em "Arma Secreta contra Matt Helm", de Dean Martin, em 1968. Mas foi o sucesso de "O Voo do Dragão", quatro anos depois, que levou Norris a fazer aulas de atuação.

Relembre os principais trabalhos de Chuck Norris

O Voo do Dragão (1972)

McQuade, o Lobo Solitário (1983)

Fúria Silenciosa (1982)

Código do Silêncio (1985)

Comando Delta (1986)

Braddock: O Super Comando (1984)

Invasão U.S.A. (1985)

Os Aventureiros do Fogo (1986)

Unidos para Vencer (1992)

O Herói e o Terror (1988)

Vingança Forçada (1982)

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