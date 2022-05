Resumo de Poliana Moça: veja que horas começa a novela hoje, terça-feira (24)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta terça-feira (24), ao 47º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Luigi não sabe como iniciar um papo com Song no clube e foge da garota. Song vai pedir conselho para Kessya sobre o Luigi. Incomodado de ver Éric com Poliana, João convida Helena para dar uma volta e tomar um sorvete, para ficar longe daqueles que está com ciúmes.

Formiga fala para Durval que precisa de outro funcionário na padaria e que necessita de um toque feminino. Drone de Yuna colide com Sara no modo invisível e problema acontece. Dona Branca sai de casa no final de semana de forma misteriosa; André diz para Antônio ficar de olho.

João e Helena conversam sobre algo essencial para o relacionamento deles. Roger tenta acertar o drone com a mochila e cristais são prejudicados; policiais chegam ao local. Através da Sara, Otto consegue ver Roger com cristais. Ruth encontra Renato na padaria, ele a chama para sentar na mesa com ele.

Pedro dá a ideia de criar o próprio clubinho, ao lado de Yuna e Chloe. Otto vai até a casa da mãe cobrar Roger e mostrar imagens para Glória do irmão malvado com os cristais. Destino final dos cristais é revelado. Glória vai até a casa de Marcelo e Luísa para desabafar da confusão.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.

