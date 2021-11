Repórter Marcos Uchoa deixa a Rede Globo após 34 anos de carreira

Repórter do núcleo de esportes e jornalismo da Rede Globo, Marcos Uchoa deixará a emissora na semana que vem. A despedida acontece na próxima segunda-feira (8) no programa "Bem Amigos", do SporTV, de acordo com comunicado da Globo desta sexta-feira (5).

A saída é para que Uchoa se dedique a novos projetos, entre eles "escrever livros, dar palestras, cursos, criar uma ONG, ajudar empresas na transformação da sociedade num lugar sempre mais justo". Segundo o jornalista, a decisão não foi "nada pensada", mas sim por necessidade de reinvenção.

“Fiz de tudo no jornalismo. Cobri Olimpíadas, Copas, guerras, revoluções, desastres. Mostrei muita gente fazendo muita coisa. Resolvi tentar fazer também. Sempre entrevistei o piloto, agora quero ser o piloto", relembrou o repórter.

Coberturas importantes

Em mais de três décadas de carreira, Marcos Uchoa cobriu eventos que marcaram a história mundial. Foram dez edições dos Jogos Olímpicos, oito Copas do Mundo e oito guerras.

Ele já entrevistou praticamente todos os maiores ídolos esportivos das últimas gerações. Poliglota, foi correspondente em Londres por 11 anos, além de Paris, onde morou quatro anos.

“Uma das poucas profissões em que você melhora com o tempo é o jornalismo. Eu termino a minha carreira como um jornalista muito melhor. Agradecido e lisonjeado”, define.

Homenagens ao repórter

Renato Ribeiro, diretor de Esporte da Globo, apontou a importância de Uchoa como repórter: "Imagine um ídolo esportivo: Pelé? Senna? Michael Jordan? Phelps? Tyson? Ronaldo? Schumacher? Todos passaram pelo microfone dele".

"Foram 11 anos morando em Londres, quatro em Paris, oito guerras, tsunamis, Davos, G-7, G-20, Carnavais e 115 países conhecidos. Acima de tudo, Uchoa era um repórter de gente, um repórter que gostava e gosta de gente”, pontua o gestor.

Já o diretor de redação de Esporte da Globo, Gustavo Mari, descreve como foi compartilhar o ofício ao lado do repórter.

"Só temos a agradecer por ele ter compartilhado conosco sua cultura, suas histórias, sua experiência e seu olhar jornalístico. Agradecer pelo privilégio de, diante de uma dúvida, ter o Marcos Uchoa para consultar. Fará muita falta no nosso dia a dia. E mais falta ainda na tela. Um repórter brilhante. Uma carreira irretocável. Um profissional que deixa um inquestionável legado", elogia Mari.