O cantor MC Hariel e a influenciadora Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, protagonizaram desentendimento nas redes sociais na última quinta (4).

O artista usou o Instagram para criticar influenciadores que buscam entrada no mercado do funk atualmente, enquanto internautas apontaram que o comentário estaria ligado à advogada criminalista.

No trecho de uma live, Hariel chegou a falar de influenciadores sem importância nas redes. "O funk tá virando palhaçada mesmo, certo? Influencer que não tem nem influência, todo mundo querendo virar DJ, todo mundo querendo virar não sei o quê... E os 'moleque' na favela 'tão' ficando cada vez mais desamparado", comentou.

Logo os seguidores da 'Dra', como Deolane é conhecida no Instagram, fizeram associação à figura da influenciadora. Em breve, ela pretende lançar uma música em homenagem à MC Kevin, morto em maio após cair da sacada de um quarto de hotel no Rio de Janeiro.

Deolane Bezerra rebate

Com a repercussão, Deolane resolveu se pronunciar sobre o assunto. "Rebatendo o Mc Hariel. Amigão, qual o seu problema comigo? Vai fazer música, vai cantar, vai para os seus bailes e me deixa em paz... Eu faço o que eu quiser da minha vida. 'Influencer que não influencia ninguém?'. Eu influencio a sua esposa, que por sinal tem uma luz incrível", pontuou.

No mesmo vídeo, ela afirmou que a mulher do cantor troca mensagens com ela pela mesma rede social e definiu Hariel como "frustrado".

Além disso, ela também afirmou não ter medo de MC Hariel. "Então é isso, você querendo ou não, eu vou ser DJ, eu vou ser cantora, eu vou ser MC, eu vou ser tudo o que eu quiser. Porque mulher pode ser o que ela quiser, tá bom?", finalizou.