Ana Paula Renault é demitida do SBT após aval de Silvio Santos, diz coluna

A jornalista Ana Paula Renault foi demitida do SBT, segundo a coluna Notícias da TV, do UOL. A informação, publicada nesta sexta-feira (5), indica que a comentarista do programa 'Fofocalizando' teria provocado uma série de confusões nos bastidores da emissora, chegando até mesmo a irritar Silvio Santos.

O aval do dono do SBT para o desligamento de Ana Paula teria ocorrido na quinta (4), logo após ser informado de uma discussão nos bastidores do 'Programa Silvio Santos'. Na ocasião, os integrantes do 'Fofocalizando' e do 'Vem Pra Cá' participariam de um jogo na atração televisiva.

Outros departamentos incomodados com a ex-BBB são os de comercial, maquiagem e figurino. Nesse caso, o desentendimento teria ocorrido por conta da recusa de Ana Paula para gravar os especiais de fim de ano do programa em que participa.

Segundo Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles, Ana Paula chegou a se desentender com Flor Fernandez nos bastidores do 'Fofocalizando'. A discussão foi minimizada por Chris Flores, que teria separado a briga.

Posicionamento

Em nota ao Notícias da TV, Ana negou o clima de confusão com outros integrantes do SBT. A jornalista garantiu que a gravação do especial de fim de ano foi acertada anteriormente e a participação não seria possível devido ao aniversário de 92 anos do pai dela.

Enquanto isso, a assessoria do SBT relatou que não deve comentar os assuntos internos da emissora.