Regiane Alves tem contrato fixo encerrado com a Globo após 24 anos

Responsável por dar vida a personagens de sucesso, como Dóris em “Mulheres Apaixonadas” e Clara em “Vai na Fé”, Regiane Alves encerrará o contrato fixo com a TV Globo, após 24 anos. As informações são do O Globo.

Com o fim do acordo de exclusividade, a atriz deverá se unir ao time de artistas que assinarão com a empresa por obra trabalhada. A nova forma de contrato permitirá que Alves atue em produções de outras emissoras e serviços de streaming.

Além dela, Glória Pires, Vanessa Giácomo e Isabelle Drummond são algumas das atrizes que encerraram o contrato com a TV Globo, neste ano.

CARREIRA NA GLOBO

A história de Regiane Alves na tela da emissora começou no início dos anos 2000, quando a artista interpretou Clara, em "Laços de Família". Mais tarde, em 2003, a atriz foi escalada para viver Dóris, um dos maiores papéis de sua carreira.

No currículo de Regiane, ainda aparecem os sucessos “Cabocla”, “Páginas da Vida”, “Sangue Bom” e “A Vida da Gente”. Atualmente, a artista faz parte do elenco de "Vai na Fé", exibida na faixa das sete.