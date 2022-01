Os fãs do streamer Casimiro, um dos principais fenômenos da Internet atualmente, querem vê-lo na TV, comentando em um quadro fixo do BBB 22. O pedido, que apareceu aos montes nas redes sociais, veio após a exibição de um dos vídeos dele no programa ao vivo de terça-feira (25), no qual reagia à entrada dos brothers no confinamento.

Além de streamer, Casimiro é comentarista esportivo e ficou famoso por reagir a vídeos sobre diferentes assuntos, que vão desde futebol a lancheiras infantis. As imagens exibidas no BBB, por exemplo, mostravam Cazé, como é conhecido pelos fãs, reagindo ao momento em que Tiago Abravanel jogava uma caixa de uvas no lixo.

Pedidos na web

Enquanto uns pediram por mais aparições, outros criticaram a Rede Globo por utilizar um trecho do vídeo de Casimiro mesmo sem permitir que ele reaja ao BBB 22 ao vivo.

Uma das políticas da emissora não permite que o programa em questão seja exibido fora dos meios oficiais, que são a televisão e o Globoplay. Portanto, Casimiro não pode fazer lives com o reality na Twitch, por exemplo.

Foto: reprodução/Twitter

"Essa edição do BBB tá ruim demais. Mas se botar o Casimiro pra reagir aos momentos da casa todos os dias fica bom. Não perde a chance, TV Globo", escreveu uma usuária do Twitter.

"Porque o BBB 22 pode transmitir o Casimiro, mas o Casimiro não pode transmitir o BBB 22? Tem que ver isso aí", escreveu o jornalista Chico Barney, conhecido pelas análises do programa.