Quem saiu do Masterchef Confeitaria nessa terça (3)? Veja como foi o episódio

A participante Juliete foi eliminada, nessa terça-feira (3), do reality MasterChef Confeitaria, na BandTV. Apesar de ter entregado uma entremet perfeita, conforme o jurado Erick Jacquin, ela não evidenciou o sabor da bottarga, escolhido como ingrediente obrigatório para ela na receita da sobremesa.

A bottarga foi o ingrediente que Walkyria, capitã do time vencedor da primeira prova, escolheu para Juliete usar na prova de eliminação. Mas, mesmo sabendo o que é bottarga, ela nunca havia experimentado a iguaria.

Conforme o site da Band, a bottarga é preparada com as ovas da tainha depois de serem salgadas e curadas por dias. A iguaria tem coloração alaranjada, textura granulosa e um forte sabor de mar. O ingrediente pode ser consumido in natura ou em finalizações de pratos.

"Foi superinteligente [a decisão]. Tinha muita gente com medo de mim. Foi uma jogada forte", reconheceu a eliminada, sobre a escolha de Walkyria, em entrevista ao site da Band. "Quando você não tem o sabor na cabeça, não tem essa memória gustativa, é difícil harmonizar com outros sabores", disse.

Apesar da chateação por deixar o programa, Juliete se disse feliz por não ter cometido deslizes na eliminação. "Fico triste porque a gente entrega tudo o que a gente tem e, quando não dá, é frustrante, mas eu estou muito feliz porque eu saí cheia de elogios", descreve. "Eu fiz um clássico bem-feito e fui reconhecida por isso".

Como foi o episódio

Nesse quinto episódio da temporada, os confeiteiros foram desafiados, logo de cara, a fazer uma escultura de chocolate de 60cm, além de trufas. Ao vencer a prova, Patrick escolheu Walkyria como adversária. Porém, o time liderado por ela, ao lado de Digo, Matheus e Well, acabou vencendo a disputa.

Na prova de eliminação, Cesar, Juliete, Luísa e Patrick precisavam preparar uma sobremesa que tivesse o sorvete como protagonista. E Wakyiria indicou ingredientes exóticos para cada um utilizar: Cesar cozinhou com pimenta-malagueta, Juliete com bottarga, Luísa com alho negro, e Patrick com a trufa chilena.

Cesar venceu a disputa e conquistou um pin. E Juliete foi eliminada do programa.