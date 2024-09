Quem foi eliminado do Masterchef nesta terça (24)? Veja como foi reality

O catarinense João Vitor foi o participante eliminado do Masterchef Brasil nessa terça-feira (24). O ovo pochê e o molho hollandaise preparados pelo cozinheiro amador não agradaram os jurados, que decidiram pela saída do competidor.

Ele e Andréia ficaram na berlinda. No entanto, o jovem detalhou que percebeu que poderia ser o eliminado do episódio logo após comparar os preparos dos dois. "O meu prato teve muito erro e o dela estava praticamente perfeito", descreve o participante. "Foi mérito muito dela ter avançado pro top 10", destacou em entrevista ao portal da Band.

Veja também Zoeira Deolane Bezerra volta ao Instagram após ser solta: 'Contando as aventuras da cadeia' Zoeira Chaves e Chapolin voltam a ser exibidos na TV brasileira após SBT fechar acordo com Televisa Zoeira Novo elenco em 'Mania de você'? Conheça os personagens da segunda fase que inicia nesta terça (24)

Provas de terça-feira

No início do programa desta semana, os cozinheiros amadores participaram de um leilão no qual precisaram arrematar diferentes tipos de massas. No desafio, Laura foi a campeã ao preparar um mezzaluna. Giorgia, Pâmela e Vitor também foram destaques positivos da dinâmica.

Roberto e Vinícius acabaram sendo destaques negativos e receberam uma desvantagem na prova de eliminação: ficar de fora do primeiro round da competição.

Na prova de eliminação, os participantes disputaram rounds de receitas com um ingrediente em comum: o vinagre. Na primeira rodada, eles fizeram uma torta de morango com creme de confeiteiro e balsâmico. Devido à penalidade, Roberto e Vinícius ficaram de fora. Gabriela P. e José Roberto se salvaram logo na primeira etapa.

No round seguinte, os competidores fizeram alcachofra recheada com farofa de bacon, salsinha, alho e vinagre de maçã. Com o resultado, Larissa, Roberto e Vinícius subiram ao mezanino.

A última rodada foi disputada entre Andréia e João Vitor, que tiveram que preparar ovo pochê e molho hollandaise. Com mais erros no prato, o catarinense acabou sendo o eliminado.