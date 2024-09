Novo elenco em 'Mania de você'? Conheça os personagens da segunda fase que inicia nesta terça (24)

A segunda fase de Mania de Você, que acontece 10 anos após o assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), ganhará novos personagens a partir desta terça-feira (24). Entre as novas figuras, a atriz Alanis Guillen e Eriberto Leão compõem o elenco.

Os protagonistas Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) seguem caminhos distintos ao longo dos dez anos, mas voltam a se cruzar na nova fase. Mavi, que herdou o comportamento do pai, se torna um empresário de destaque e, ao lado de Mércia, se envolve em grandes esquemas. Ele constrói o resort Albacoa em Angra dos Reis, onde antes ficava a comunidade caiçara em que Rudá (Nicolas Prattes) cresceu.

Viola, que seguiu sua paixão pela gastronomia, vence um reality show culinário e é convidada a comandar o Voilà Violeta, restaurante de luxo no resort de Mavi.

Legenda: Viola segue sua paixão pela gastronomia, vence um reality show culinário e é convidada a comandar o Voilà Violeta Foto: Globo/ Beatriz Damy

O sucesso de Viola chama a atenção de Luma, que perdeu sua fortuna em um golpe de Mavi e agora trabalha como motorista de aplicativo em São Paulo. Ao ser demitida e ver a volta de Viola, Luma decide retornar a Angra dos Reis para reencontrar sua antiga amiga e atual rival.

A caracterização dos personagens que existiam na primeira fase da trama também irá mudar. Viola, por exemplo, deixará de usar tranças para ter um cabelo longo, solto e volumoso. Luma, no entanto, surgirá com os fios curtinhos, num corte moderno.

Saiba quem são os novos personagens

Entre os funcionários do resort, cujo gerente é Hugo (Danilo Grangheia), trabalham Michele (Alanis Guillen), Cristiano (Bruno Montaleone), Gael (Igor Cosso) e Robson (Eriberto Leão), que mora no condomínio com a mulher, Fátima (Mariana Santos), na casa ao lado da de Hugo, que vive com a esposa Diana (Vanessa Bueno) e a filha Bruna (Duda Batsow).

Uma nova família aparece na novela, sendo composta por Dhu (Ivy Souza), Edmilson (Érico Brás), Iarley (Lucas Wickhaus) e Lorena (Liza Del Dala). Dhu é casada com Edmilson, com quem teve dois filhos, Iarley e Lorena. Ela é uma mulher com a vida difícil, que trabalha muito para sustentar a casa, enquanto o marido mal-humorado reclama da vida, mas não faz nada para mudar a situação. O que alivia o peso dos ombros de Dhu e sua carga mental é fazer doces e sobremesas.