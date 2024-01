Quem está no Monstro do BBB 24? Veja castigo escolhido nesta sexta (26)

Fernanda Bande foi a vencedora da Prova do Anjo desta sexta-feira (26) no BBB 24, conseguiu a imunidade e deve indicar mais um brother para receber o benefício. Dessa forma, duas pessoas não poderão ser indicadas ao Paredão da semana. Para o Castigo do Monstro, a sister escolheu os aliados dela de jogo, Rodriguinho e Pitel.

O castigo da semana será uma espécie de resistência, já que a dupla escolhida deverá se revezar de guarda no jardim da casa até o fim. Rodriguinho será o cavaleiro, enquanto Pitel será o Dragão.

"Quando tocar a música do Monstro, os dois deverão ir para a torre do castelo para defender a princesa. Eles precisam ficar de guarda no local até a música parar. Cada castigo perde 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai direto para Xepa", disse Fernanda ao anunciar os escolhidos.

Como foi a Prova do Anjo?

Antes do início da prova, os confinados participaram de um sorteio para definir quem jogaria em busca da imunidade.

Matteus, Pitel, Wanessa, Raquelle, Fernanda e Luigi entraram na disputa, que incluía uma primeira rodada classificatória com lances que geravam uma pontuação.

Para a fase final, apenas Fernanda, Luigi e Wanessa foram classificados e a carioca acabou se saindo melhor ao escolher o primeiro cofre e encontrar a carta contemplada do patrocinador da prova.