Quem é o pai de Jenifer em 'Vai na Fé'? Saiba o que acontece na novela

O personagem Ben (Samuel de Assis) pagou para um funcionário do laboratório colocar o nome dele como o pai de Jenifer (Bella Campos) em "Vai na Fé". No capítulo de quinta-feira (11), um erro no sistema foi detectado e um novo exame de DNA precisou ser agendado na novela.

De início, Antônio, o funcionário do laboratório, avisou o ocorrido para os personagens Ben e Bruna (Carla Cristina Cardoso). “O Luiz ,que trabalha comigo, disse que o pessoal vai fazer uma varredura no sistema do laboratório. Vão acabar descobrindo que a gente alterou o teste de vocês".

Alarmando, Ben disse: “Mas isso é grave demais! A gente cometeu um crime, Antônio! Todos nós”.

Notificação para novo exame

Lumiar (Carolina Dieckamann), que representa Theo (Emilio Dantas) na ação de DNA, recebeu uma notificação no escritório.

“O resultado do exame de DNA foi invalidado. Voltamos para estaca zero e vocês vão precisar realizar um novo teste. E, dessa vez, vocês vão precisar fazer a coleta de sangue juntos, em outro laboratório. Você, Jenifer, o Theo e a Sol", diz a notificação.

O resultado do novo DNA deve sair nos próximos capítulos da novela.