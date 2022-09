Quem é o fazendeiro da semana? Veja como foi e quem ganhou a prova da Fazenda desta quarta (21)

O peão Shayan Haghbin venceu a prova do fazendeiro, nesta quarta-feira (21), e garantiu a volta para a sede de "A Fazenda 14". A dinâmica definiu ainda a formação da primeira roça.

Deborah e Bruno, que também estavam na disputa, foram direto para roça ao lado de Tiago Ramos, já na berlinda por ter sido vetado da prova por Shay.

Na última terça (20), Shayan Hagnbin sobrou no "Resta Um" e decidiu vetar Tiago Ramos da prova, carimbando a presença do jogador de futebol na berlinda.

Prova de agilidade

O desafio, que valia a fuga da roça e o posto de fazendeiro, exigiu dos competidores habilidade com o laço para recuperar as vaquinhas perdidas e agilidade para devolvê-las ao cercado.

Na prova, os peões precisavam pegar cavalos de brinquedo, checar o gabarito da dinâmica e montar um estábulo. Shayan terminou a primeira etapa sozinho e avançou para a próxima fase.

Bruno teve mais dificuldades com o estábulo. Com ampla vantagem, Shayan finalizou antes de todos e venceu a prova do fazendeiro.