Andreas Kisser desabafa sobre morte da mulher: 'era um caso clássico de eutanásia'

O músico Andreas Kisser, da banda Sepultura, desabafou sobre a morte da esposa Patricia Kisser durante o programa Conversa com Bial, desta quarta-feira (21). Conforme a revista Quem, o guitarrista lamentou a eutanásia não ser legalizada no Brasil.

"A Patricia estava consciente até o fim, o caso dela era um caso clássico de eutanásia, se tivéssemos isso na lei brasileira legalmente, poderíamos ter utilizado esse artifício na situação dela", disse.

Patricia Perissinotto morreu no dia 3 de julho, aos 52 anos, após severo tratamento contra um câncer no cólon. "Ela estava consciente, não aguentava mais, o corpo não aguentava mais, uma situação irreversível”, acrescentou.

Para ele, foi muito difícul receber a notícia de que o quadro dela era irreversível e seria necessário iniciar os cuidados paliativos.

Regresso ao Brasil durante turnê na Europa

Os dois, que são pais de três filhos, começaram o relacionamento ainda em 1990 e permaneceram juntos desde então. "Desde 1990, quando demos o primeiro beijo no meio de uma rua em Mogi das Cruzes onde você fazia a faculdade de Medicina, nunca mais nos separamos", contou Andreas.

De acordo Kisser, ele estava em uma turnê na Europa com a banda Sepultura quando recebeu a notícia de que o quadro de saúde dela tinha piorado.

Andreas Kisser Músico "A médica me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo. Liguei para a médica, e ela disse ‘a coisa está assim, seria melhor que você estivesse aqui’. Muito rapidamente o Sepultura organizou outro guitarrista para continuar a turnê e eu voltei".

"Quando cheguei fiquei dois dias maravilhosos com ela, mas estava com as máquinas. Estavam, na verdade, desmamando ela das máquinas para ver como ela reagiria", contou durante o papo com o apresentador Pedro Bial.

Evento em homenagem

No dia 28 de setembro, acontecerá o PatFest, em São Paulo. O evento busca arrecadar dinheiro para a comunidade compassiva, sendo também uma homenagem para Patrícia.

"O PatFest é uma semente que queremos plantar para trazermos o assunto morte à tona, e as possibilidades de morte que a gente pode ter na vida, como o testamento vital, comunidade compassivo, tudo isso que eu não sabia”, concluiu.