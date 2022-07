Esposa de Andreas Kisser, do 'Sepultura', morre aos 52 anos

A empresária e esposa de Andreas Kisser, da banda Sepultura, Patricia Perissinotto, faleceu no domingo (3), aos 52 anos, após severo tratamento contra um câncer no cólon. A informação foi confirmada pelo guitarrista do grupo de heavy metal no Instagram.

"Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga! Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida", escreveu ele em uma publicação de homenagem.

Legenda: Andreas compartilhou publicação em homenagem no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Os dois, que são pais de três filhos, começaram o relacionamento ainda em 1990 e permaneceram juntos desde então. "Desde 1990, quando demos o primeiro beijo no meio de uma rua em Mogi das Cruzes onde você fazia a faculdade de Medicina, nunca mais nos separamos", contou Andreas.

Andreas falou sobre a última publicação feita por Patrícia em vida. Nela, a mulher compartilhou um pingente com uma foto dos dois na juventude, pontuando que o "caminho era muito mais leve" ao lado dele.

Segundo Andreas, Patrícia foi forte até os últimos momentos com a doença e disse que permanecerá admirado com a determinação da esposa. "Eu te amo! Eu tenho certeza que a gente vai se cruzar novamente em alguma dimensão além desta Terra! Vá em paz meu amor, obrigado por tudo", também disse.

Nota da banda

Em nota oficial, o Sepultura confirmou a morte. "A sua existência permanecerá para sempre em nossas vidas e em nossas memórias. Agradecemos aos amigos por todo apoio e mensagens de carinho. Pedimos privacidade nesse momento difícil", diz o comunicado.

Os filhos do casal, Giulia, de 27 anos, Yohan, de 25, e Enzo, de 17, foram os responsáveis por assinar o posicionamento. A primeira, inclusive, fez declaração emocionada para a mãe no Instagram.

"Vou continuar acreditando que tudo acontece por algum motivo e tudo tem a hora certa, mesmo muitas vezes não fazendo sentido algum. Saudades já da sua vozinha e tenho certeza que onde quer que você esteja agora, você está chorando agora, tchau mãe", escreveu a jovem.

