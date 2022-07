Nelson Piquet é denunciado ao Ministério Público após comentários racistas contra Lewis Hamilton

Nelson Piquet, ex-piloto da Fórmula 1, virou alvo de uma denúncia feita ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios depois de usar o termo racista “neguinho” em referência ao piloto Lewis Hamilton. Novos vídeos também mostram falas homofóbicas.

A representação acusa o comentarista de praticar o crime de discriminação e preconceito, como detalha a colunista Mônica Bergamo em publicação na Folha de São Paulo. A denúncia é de autoria da bancada do Psol na Câmara dos Deputados.

O procedimento foi motivado pela repercussão de vídeos de Piquet com o uso constante do termo racista para se referir a Hamilton. As cenas foram gravadas em novembro, mas ganharam visibilidade ao longo desta semana.

Piquet publicou uma nota oficial pedindo desculpa pelo comentário. Já Lewis Hamilton, em uma resposta pública, pediu que não fosse mais dado espaço a "velhas vozes".

Diante da nota publicada por Piquet, um trecho inédito divulgado pelo portal Grande Prêmio, nesta sexta-feira (1º), mostra que o ex-piloto também fez uma fala homofóbica na ocasião, reacendendo as críticas. "O neguinho [Hamilton] devia estar dando mais c*", disse.

Abertura da denúncia

Os parlamentares do Psol destacam no procedimento que o racismo proclamado é inaceitável no âmbito do Estado democrático de Direito. Por isso, a fala de Piquet merece repúdio de todos os que acreditam nos princípios constitucionais.

​A representação é encabeçada pelas deputadas Áurea Carolina (MG), Talíria Petrone (RJ) e Vivi Reis (PA). Procurado pela coluna, Nelson Piquet não respondeu sobre o assunto.

"O racismo estrutura as relações sociais no Brasil. Nesse sentido, tratar seres humanos negros de forma evidentemente pejorativa, como faz o senhor Nelson Piquet, não se coaduna com as práticas para efetivação do dispositivo da igualdade", destaca o texto.