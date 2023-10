Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Emengarda ameaça aparecer.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Antônio orienta Ramiro a procurar um matador que não tenha parentesco com eles. Graça expulsa Irene de sua casa. Marino recebe apoio dos colegas. Marino avisa a Lucinda que provará sua inocência. Emengarda ameaça aparecer em Nova Primavera, deixando Luigi preocupado. Caio fica chocado ao ouvir de Irene que Agatha tem outro filho e que a mãe tem recebido mesada de Antônio.

Gladys concorda em fazer o ofício para a criação do curso noturno. Berenice descobre que Tadeu e Enzo plagiaram a Rainha Delícia, e desiste de fazer parte do site. Caio se abre com Jonatas e confessa que Agatha pode não ser a pessoa que ele imaginava. Agatha avisa a Hélio que Caio não pode descobrir a identidade de seu terceiro filho.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.