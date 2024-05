Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (31)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (31) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio se recorda do seu casamento com Maria Santa celebrado também na Casa de Jacutinga.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

José Inocêncio se recorda do seu casamento com Maria Santa celebrado também na Casa de Jacutinga. Egídio e José Inocêncio brindam a derrota que ambos sentiram com o casamento dos filhos. Mariana se embriaga e acaba criando um embate com Sandra na festa de casamento. José Inocêncio enxerga Maria Santa no rosto de Mariana e a tira para dançar.

José Inocêncio deixa Mariana furiosa ao chamá-la de Maria Santa. Norberto nomeia Eliana como herdeira de Jacutinga. Dona Patroa sente a partida de Sandra. José Inocêncio avisa a Bento que a proposta que fez a Eliana só será válida se a ex-nora for embora. José Inocêncio pensa em usar Dona Patroa em sua briga contra Egídio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.