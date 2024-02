Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (6)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (6) vai ao ar às 16:55, após 'Sessão da Tarde - Os Últimos Na Terra'. Nesse capítulo, Jáder avisa Umberto que já está com seu passaporte.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Jáder avisa Umberto que já está com seu passaporte. Umberto encontra o envelope com dólares de Tiago e Rodrigo. Fred observa Camila e Mateus juntos. Fabiana e David se beijam. Paula incentiva Daniel a largar a empresa e abrir uma pousada. Cássio beija Lúcia. Ivan convida Mateus para pilotar o barco do tio de Kleber. Úrsula vê Umberto em uma agência de viagem. Umberto chama Joana para fechar o negócio na locadora. Cássio descobre as notas marcadas na bolsa de Taís.

Taís fica em pânico. – Taís diz que o barman Samuel pagou-a com o dinheiro roubado. Cássio manda-a embora de sua vida e do restaurante. Vidal vai inspecionar o seu apartamento e se encanta ao ver Gilda. Paula se interessa ao saber do problema que Isidoro tem com o Grupo Cavalcanti. Daniel promete ajudar Isidoro. Heitor expõe suas desconfianças sobre Umberto com Rodrigo. Virgínia descobre que Vidal é dono do apartamento. Iracema tem um ataque ao ver Virgínia na portaria.

Umberto diz a Joana que precisarão pagar em dinheiro pelo ponto. Mateus convida Susaninha e Camila para o passeio de barco. Joana concorda em fechar o negócio, mas precisa ir ao banco. Belisário vibra ao saber que a imobiliária recusou a proposta de Virgínia. Daniel comenta com Vidal sobre o processo de Isidoro. Neli briga com Joana e acusa Umberto de obrigá-la a colocar dinheiro em negócio arriscado. Xavier mostra-se nervoso, quando Vidal conversa com ele sobre o problema de Isidoro.

Xavier procura Daniel para contar a história de Isidoro. Daniel pergunta se foi Xavier quem assinou um documento que inocenta Isidoro e que, sem explicação, desapareceu. Joana paga a Cely e Souza, cúmplices de Umberto. Kleber quebra o pé na hora do iate sair. Rodrigo pede para conversar com Umberto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.