Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (19) vai ao ar às 17:15, após 'Futebol'. Nesse capítulo, Hugo se entusiasma com a proposta de Taís.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Hugo se entusiasma com a proposta de Taís. Olavo exige que Ivan peça demissão, mas ele reage. Ana Luísa insiste que Antenor não cancele a sua viagem de trabalho. Heitor pede aos funcionários para recolherem as garrafas de uísque do frigobar. Antenor reclama com Ana Luísa por encontrar Marion de novo em sua casa.

Belisário pega um celular no vestiário masculino da academia de Virgínia para que ela ligue para Gilda. Ana Luísa descobre que Antenor esqueceu de levar um folder de negócios para a Feira de Frankfurt e resolve ir ao aeroporto. Taís comunica a Cleonice e Lucena que está grávida e que ela e Hugo vão se casar.

Daniel avisa a Raul que ele não será aproveitado e promete ajudá-lo. Isidoro decide ir a Marapuã. Ana Luísa descobre que Antenor viajou para Cancun e não para Frankfurt, como tinha dito. Fred agradece a Heitor por ter resolvido o problema, antes que ele chegasse à diretoria.

Fred vê Ivan tirar dinheiro da bolsa de Cleonice. Cássio estranha ao ver Taís com uma joia nova. Lucas conhece Ana Luísa e se encanta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.