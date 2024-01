Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Arremesso De Ouro'. Nesse capítulo, Paula diz que não quer ver Daniel.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Paula diz que não quer ver Daniel. Taís promete sondar se ele já perdoou Paula. Olavo diz a Fred que Cássio não tem condições de ganhar a concorrência do restaurante do hotel. Marion obriga Sérgio a ajudá-la em um plano para que Ana Luisa saia com o carro de Antenor. Rita convida Mateus para a festa de seu aniversário. Taís incentiva Paula a aceitar um emprego em Itaipava, Rio de Janeiro. Sérgio inventa um defeito no carro. Antenor promete jantar na casa de Fabiana. Ana Luísa oferece carona a Marion, ao vê-la na rua. Marion coloca a foto de Antenor e Fabiana juntos entre os documentos do carro. Pacífico anota as visitas de Solano, a mando de Iracema. Gustavo convida Dinorá e os filhos para irem à praia. Ana Luísa encontra Fabiana na ante-sala de Antenor. Marion finge que pode acontecer um acidente e Ana Luísa freia bruscamente. Um policial pede os documentos do carro. Ana Luísa descobre a foto. Marion finge ser solidária. Ivan teme um agiota. Para desespero de Neli, Fred se chateia com Camila, quando ela se recusa a acompanhá-lo em um jantar de negócios. Ana Luísa e Marion seguem Antenor. Antenor abre a porta do apartamento e Ana Luísa entra. Ao ver Fabiana no quarto, Ana Luísa a olha com ódio. Ana Luísa briga com Antenor e Fabiana. Ana Luísa vai embora, deixando Fabiana e Antenor transtornados. Marion diz a Ana Luísa que o apartamento é alugado no nome de Antenor e mostra uma conta, que pegou na portaria. Cláudio fica abismado com a felicidade de Marion por Ana Luísa ter flagrado Antenor e Fabiana juntos. Ana Luísa se tranca em seu quarto e Antenor exige que ela abra a porta. Sérgio avisa ao patrão que a esposa o mandou ir embora e deixá-la em paz. Paula diz a Taís que aceitar o emprego em Itaipava, Rio de Janeiro, depende de sua situação com Daniel. Taís promete sondar. Jáder faz cópia das chaves de Olavo. Fred busca Camila e oferece dinheiro para Mateus pegar um táxi, humilhando-o. Umberto se interessa ao saber o que Rodrigo e Tiago guardam em casa. Antenor confessa a Daniel que arruinou sua vida, pois ama Ana Luísa. Rodrigo e Tiago consolam Fabiana. Antenor pede para ter uma conversa definitiva com Fabiana. Antenor diz a Ana Luísa que terminou seu relacionamento com Fabiana e que ela foi demitida. Ana Luísa deixa claro que não quer mais viver com Antenor e que o despreza.

Fabiana chora desesperadamente e é consolada por Rodrigo e Tiago. Lucas planeja mudar sua vida, já que não pode ter a mulher que ama. Dinorá se prepara para viajar em sua segunda lua-de-mel. Camila diz a Neli que está tudo bem entra ela e Fred, mas confessa a Susaninha que está apaixonada por Mateus. Odete comenta com Tiago que já viu Paula e Virgínia juntas. Gustavo conta a história do atropelamento de Taís. Taís diz a Daniel que tem uma pista de onde Paula está. Antenor manda contratar o restaurante de Cássio, para irritação de Olavo. Virgínia descobre que Paula é apaixonada por Daniel e a incentiva a procurá-lo. Daniel insiste em conversar com Fabiana ao saber que ela foi demitida. Paula vê Daniel abraçado com Fabiana e vai embora correndo. Jáder pega um notebook do apartamento de Olavo. Umberto diz que foi despejado e Joana pede para Tiago que o abrigue. Wilma vê Mateus conversando com Cássio e conta para os patrões. Paula decide viajar para Itaipava. Daniel descobre que Taís estava com Paula na noite do atropelamento. Lúcia chega ao Rio de Janeiro. Daniel vê Paula dentro de um ônibus e grita o nome de Taís. – Daniel percebe que é Paula e grita para que ela desça do ônibus. Daniel segue o ônibus. Os dois se beijam, emocionados com o reencontro. Paula diz a Daniel que Taís disse a verdade, pois ela tinha medo de reencontrá-lo. Daniel garante a Paula que jamais deu o telefonema e que estava preso naquela noite em Marapuã. Jáder remexe nas fitas cassetes que incriminaram Daniel e no celular do executivo, sabendo que são armas que possui contra Olavo. Gustavo encontra uma solução para o overbooking dos salões de convenção. Fabiana irrompe na sala de Antenor e diz que não consegue viver sem ele. Antenor sai irritado com a reação dela. Ana Luísa diz a Antenor que o casamento deles realmente acabou, quando insiste que ela lhe dê uma nova chance. Mateus se declara para Camila. Olavo acha que Bebel roubou seu notebook. Jáder acusa Bebel e ela fica aturdida. Taís diz a Daniel e Paula que está muito feliz com o encontro dos dois. Tiago encontra Fabiana inconsciente. Iracema descobre que Dr. Solano dá consultas no prédio. Dinorá reage quando Gustavo é chamado para voltar ao hotel, no momento em que eles estão saindo para viajar. Mateus diz a Lúcia que sabe que Cássio não é seu pai e ela tem certeza que ele está mentindo.

Mateus conta para Lúcia que Cássio propôs ser seu amigo, pois não quer assumir ser seu pai. Gustavo decide voltar para o trabalho, para tristeza de Dinorá. Jáder manda Bebel se afastar de Olavo. Solano é gentil e cativa Iracema. Paula conta para Taís que pensou que Fabiana fosse namorada de Daniel. Rodrigo avisa Tiago e Daniel que Fabiana está bem. Bebel garante a Olavo que é inocente. Antenor e Daniel discutem. Daniel decide sair de férias. Jáder diz a Ivan que se ele arrumar um objeto de valor, ele compra. Umberto presta atenção na conversa dos dois. Rodrigo e Tiago hospedam Umberto. Bebel diz a Tatiana que quer mudar de vida. Daniel e Paula trocam juras de amor. Gustavo tenta se desculpar com Dinorá, que dorme. Ana Luísa e Antenor, com seus advogados, se reúnem. Antenor diz que separação só litigiosa. Fabrício e Zélia, produtores de moda, observam Ivan e Mateus na praia. Daniel apresenta Paula a Fabiana, Rodrigo e Tiago. Ana Luísa vai à casa de Daniel e é Lucas quem abre a porta. – Lucas prepara o drinque predileto de Ana Luísa. Fabiana desabafa com Paula. Ana Luísa fica furiosa quando Lucas comenta que sabia do caso de Antenor e Fabiana. Lucas diz que não queria magoá-la e declara seu imenso amor. Os dois se beijam e se amam. Olavo promete recompensar Romeu por ter apagado os registros que o comprometiam na África. Fabrício e Zélia convidam Mateus e Ivan para fazer figuração em uma foto publicitária. Mateus prefere ficar na praia com Camila. Ana Luísa pede um tempo a Lucas para organizar a sua vida e sua cabeça. Marion diz a Taís que tudo indica que Daniel será o futuro presidente da empresa. Dinorá continua triste. Fred implica com Ivan, que diz que ele não segura nem a namorada. Fred liga para Camila, mas ela não atende a ligação. O modelo se acidenta e Ivan é convidado para substituí-lo. Cássio contrata Marion e Taís para divulgarem o restaurante. Bebel arranja emprego e Tatiana diz que ela pode morar em sua casa. Camila pede para Mateus se esconder quando a campainha toca. Fred chega. Bebel dispensa Jáder. Susaninha, Rita e Neli chegam, para desespero maior de Camila. Paula e Daniel se preparam para viajar para Paraty. A fotógrafa e o produtor vibram com as fotos de Ivan. Gustavo diz que Ivan é irmão de Olavo. Camila sai com Fred, Neli e as amigas.

Enquanto isso, Mateus vai embora sem ninguém perceber. Bebel acerta o emprego em um botequim. Na porta do hotel, Bebel grita com Olavo e o manda prestar atenção em Jáder. Ela afirma, mais uma vez, que não roubou nada. Olavo expulsa Tatiana, Ivan e Bebel. Nereu abraça Paula carinhosamente. Eloísa repara na pulseira de uma cliente e comenta que foi feita pelo namorado. A cliente conta que comprou em uma butique. Camila diz a Mateus que seu namoro com Fred tem a ver com a situação do pai. Ana Luísa comenta com seu terapeuta que teme estar com Lucas para se vingar de Antenor. Olavo dá as piores referências sobre Ivan para Fabrício. Cássio se cansa das armações de Taís e briga com ela. Lucas tem um rompante de fúria contra Antenor e fala para Ana Luísa que Fabiana foi parar no hospital. Ana Luísa permanece calma. Ivan se frustra quando Fabrício diz que ele não fará a campanha. Fabiana se surpreende quando Ana Luísa bate em sua porta. Lúcia chega ao Rio. Mateus corre atrás da bola e é atropelado. Cássio fica transtornado ao vê-lo inconsciente. Dinorá se preocupa por Solano ter receitado remédio para Iracema sem examiná-la. Cássio vai com Mateus para o hospital. Ana Luísa aconselha Fabiana a não destruir a própria vida por causa de Antenor. Taís vai embora da casa de Cássio. Isidoro avisa Lúcia do acidente. Paula e Daniel passeiam em Paraty. Lúcia, ressentida, evita olhar para Cássio. Dinorá e Gustavo descobrem que o registro de Solano é falso. Iracema decide dar queixa. Mateus garante a Lúcia que está bem e assume a culpa pelo atropelamento. Lúcia pede desculpas a Cássio. Sheila conta para Ivan o que Olavo fez. Olavo expulsa o irmão de sua sala no momento em que ele resolve tomar satisfações. Ana Luísa pede que Lucas não comente nada com Daniel sobre a relação dos dois. Marion consegue que Ana Luísa lhe faça confidências. Solano pega Dinorá como refém quando a polícia chega para prendê-lo. Romeu se chateia porque Olavo lhe faz outra proposta. Taís vai morar com Marion. A polícia cerca o Copamar. Dinorá se apavora com a rudeza de Solano. Romeu ameaça entregar provas para Daniel, se Olavo não cumprir sua palavra. Cássio pede a Lúcia para Mateus passar a noite em sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:50, na Rede Globo.