Que horas começa o The Voice hoje? Veja detalhes do programa desta quinta (1º)

O sexto episódio da 11ª temporada do 'The Voice Brasil' acontece nesta quinta-feira (1º), às 22h25, na TV Globo. Os candidatos do reality musical passam pela segunda noite do "Tira-teima".

Os técnicos Gaby Amarantos, IZA, Michel Teló e Lulu Santos precisam reduzir os grupos já formados e, para isso, ​farão quartetos que vão se enfrentar em números solos (um quarteto de cada time em cada programa da nova fase).

De cada grupo que se apresenta, o técnico salva duas vozes. As outras duas ficam disponíveis para o “Peguei”, podendo ser escolhidas por outros técnicos. Cada técnico terá direito a dois “pegueis”, e os times terminam o ‘Tira-Teima’ com oito vozes cada.

ONDE ASSISTIR AO THE VOICE BRASIL?