Mais uma edição do reality "Estrela da Casa" vai ao ar neste sábado (17), na TV Globo. Com 14 participantes, o programa mistura música, convivência e dinâmicas que dá vantagens aos competidores a cada semana.

O reality terá 50 dias de duração e o vencedor da temporada levará R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.

Que horas começa o Estrela da Casa neste sábado (17)?

O programa vai ao ar às 22h25, na TV Globo, logo após a exibição da novela "Renascer". O horário de encerramento está previsto para às 23 horas.

No programa de hoje, terá a dinâmica do "Dono do Palco". O elenco irá disputar uma prova de habilidade e o vencedor conquistará uma vaga para se apresentar no Festival, que acontece às terças e os artistas se apresentam ao vivo.

Além disso, o vencedor garante a imunidade e envia um participante direto para a Batalha, onde o participante menos votado pelo público deixa a disputa.