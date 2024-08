TV Globo muda a programação para homenagear Silvio Santos

A programação da TV Globo irá homenagear a vida e a obra do empresário, comunicador e fundador do SBT, Silvio Santos, neste fim de semana.

A homenagem será marcada na noite deste sábado (17) pela exibição de um Globo Repórter Especial dedicado à vida e carreira de Silvio, logo após a novela “Renascer”.

Veja também País Velório de Silvio Santos não vai acontecer a pedido do próprio apresentador, diz SBT Zoeira O Rei da TV: veja elenco e saiba onde assistir a série baseada na vida de Silvio Santos

O material estava previsto inicialmente para ser exibido em dezembro, em comemoração ao aniversário do apresentador.

Mais cedo, desde o anúncio da morte de Silvio, a Globo já mudou a programação ao começar um plantão jornalístico. Ao longo da grade, inserções noticiosas do Jornal Nacional serão veiculadas no “Caldeirão com Mion”.

Por isso, o “Globo Esporte”, a “Edição Especial” e a “Sessão de Sábado” tiveram as exibições canceladas.

Já no domingo, o “Domingão com Huck” será transmitido ao vivo em edição especial. A estreia da nova temporada da “Batalha do Lip Sync” está adiada para a semana seguinte. Já o “Fantástico” encerra o dia com cobertura das homenagens e repercussão da morte do comunicador.