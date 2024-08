Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (17)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (17) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Seu Tico Leonel exige conversar com Ariosto.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Seu Tico Leonel exige conversar com Ariosto. Vespertino questiona Deodora sobre seus sentimentos por Ariosto. Cira conta para Deodora da visita de Seu Tico Leonel a Ariosto. Artur procura Deodora. Esperança vai embora, e Primo Cícero fica desolado. Dracena abandona Blandina. Artur pede que Deodora se afaste de seu pai.

Artur acaba com a briga entre Ariosto e Seu Tico Leonel. Nivalda e Sabá Bodó decidem se unir novamente. Primo Cícero pede Quintilha em casamento. Blandina teme que Marcelo Gouveia faça algo contra Dracena. Jordão ataca Artur na estrada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.