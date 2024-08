Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (10)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (10) vai ao ar às 18:30, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Blandina se irrita com a presença de Dracena e Castorina.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Blandina se irrita com a presença de Dracena e Castorina. Dracena aconselha Blandina sobre Zé Beltino. Ariosto faz confissões a Artur sobre seu passado, e acaba comovendo o filho. Dividido entre acreditar ou não em Ariosto, Artur questiona se Quinota crê que as pessoas podem mudar. Fé se revolta contra Tobias ao saber que Tia Salete se casará.

Primo Cícero encontra dois garimpeiros ilegais próximos à Gruta Azul e alerta Quinota e Zé Beltino. Blandina exige que Dracena se afaste de Zé Beltino. Quinota comunica a Zefa Leonel sobre a tentativa de invasão à Gruta Azul. Deodora revela a Ariosto que deseja se casar com ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.